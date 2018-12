Mehr als 9.000 Fans "The Dome": Musikshow feiert umjubeltes Comeback

Am 30. November haben sich mehr als 9.000 Fans in der König-Pilsner-Arena in Oberhausen eingefunden, um das Comeback der Musikshow "The Dome" live mitzuerleben. Denn während die CD-Compilations unter gleichem Namen noch immer mehrmals pro Jahr erscheinen, gab es die dazugehörige TV-Show letztmals am 30. November 2012 zu bestaunen - also vor exakt sechs Jahren. Dass RTL II mit der Rückkehr der Show einen Nerv getroffen zu haben scheint, zeigen die Zuschauerzahlen.