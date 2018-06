Schon nach kurzer Zeit in Freiheit fing der 57-Jährige wieder an, Sparschweine zu klauen. So unter anderem Mitte März 2018 in einem Fahrradgeschäft in der Münchner Innenstadt, danach folgten noch drei weitere Diebstähle. Doch der Mann beschränkte sich bei seinen Taten nicht nur auf München. Wie die Polizei berichtet, war er auch in den Landkreisen Passau und Weilheim aktiv.