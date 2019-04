Mehr als 2 Millionen Follower Prinz Harry und Herzogin Meghan: Rekordverdächtiger Social-Media-Start

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) haben am Dienstagnachmittag ihren eigenen offiziellen Instagram-Account eingeweiht. Und der Erfolg ist gewaltig: Sie dürfen sich schon wenige Stunden später über rekordverdächtige 2 Millionen Abonnenten freuen, darunter auch Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (46), - und kein Ende ist in Sicht. Bislang waren Harry und Meghan zusammen mit Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) in dem gemeinsamen "Kensingtonroyal"-Account vereint. Der hat aktuell 7,2 Millionen Follower und wird weiterhin von William und Kate genutzt.