Mehr "After Life", mehr Stand-up Comedian Ricky Gervais geht langjährigen Deal mit Netflix ein

Des Weiteren werde Gervais in der Zusammenarbeit, die laut des Berichts gut und gerne ein Preisschild im zweistelligen Millionenbereich tragen könnte, völlig neue Serien konzipieren und für Nachschub an Stand-up-Specials sorgen. Bezüglich dieses Coups wird Gervais mit den Worten zitiert: "Ich hatte eigentlich vor, bald in Rente zu gehen und betrunken in meinem Haus herumzuwandern, bis ich sterbe. Aber genau das während des Lockdowns zu machen, langweilt mich inzwischen - außerdem hat mir Netflix ein Angebot unterbreitet, das ich nicht ablehnen konnte."