Dieses Interview habe die Briten-Royals in einen "Schweige-Modus" versetzt, behauptet Thomas Markle heute. "Also habe ich ein weiteres Interview gegeben, um das Schweigen zu brechen", erklärt Markle seinen jüngsten Vorstoß. Er wolle, dass seine Tochter wieder mit ihm spreche und er Teil ihres Lebens sein könne. "Alles was sie tun müssen, ist mit mir zu reden", so Markle. Ihr Verhalten halte er für "albern".

Wie lange lassen sich Prinz Harry, Herzogin Meghan und die Queen solch ein indiskretes Verhalten bieten? Immer wieder vergreift sich der 73-Jährige im Ton und sorgt damit für Verstimmung am britischen Königshof.

