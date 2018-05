Steckt bei all der Inszenierung dieser Hochzeiten auch die Sehnsucht nach glücklichen Partnerschaften dahinter?

Glücklich? Das kann man bei den Royals in Großbritannien ja nun nicht immer sagen. Aber es spielt natürlich eine Rolle: Dieses öffentliche Zugucken - wie läuft die Beziehung denn bei denen? Die Tragödie von Diana hat das Interesse am britischen Königshaus in dieser Hinsicht langfristig befeuert. Sie war für breite Kreise der Bevölkerung eine Sympathieträgerin, auch von ihrer äußeren Attraktivität her. Und Diana und ihre Söhne - das war immer eine besondere Beziehung. Nun geht es um die Hochzeiten dieser Söhne. Partnerwahl geschieht nicht zufällig, sie hat viel mit dem Elternhaus zu tun. Insofern ist es nachvollziehbar, dass Dianas Söhne attraktive Partnerinnen gewählt haben. Der Bezug zu Diana ist so immer da - und er wird wohl auch bewusst gesucht.