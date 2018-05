Mit einer klaren Aussage sorgte sein Berater Pini Zahavi in einem Interview für Furore - und ein Verbleib des eigentlich als unverkäuflich titulierten Torgaranten beim deutschen Fußball-Primus ist plötzlich zweifelhaft. "Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht. Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid", sagte Zahavi der "Sport Bild" am Mittwoch. So deutlich war der Wechselwille des 29-jährigen Polen noch nie formuliert worden.