Sommer, Sonne, Stars. Mallorca war am Donnerstag fest in der Hand der Powerfrauen! Luxus-Makler Marcel Remus lud auch in diesem Jahr wieder zu seiner legendären "Remus Lifestyle Night" auf die Insel – und vor allem zahlreiche prominente Ladies feierten wieder mit! Die Party jährte sich zum fünften Mal und fand im luxuriösen "Llaut Palace Hotel" statt.