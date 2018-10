Meeting im Weißen Haus Kanye West trifft Donald Trump zum Mittagessen

Bereits 2016 - kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, allerdings noch vor dessen Amtseinführung - kam es schon einmal zu einem Treffen zwischen dem Politiker und dem Sänger. Damals empfing der heutige US-Präsident seinen prominenten Fan in seinem Trump Tower in New York. Damals auf der Agenda: Gespräche über Mobbing, Unterstützung von Lehrern, Modernisierung von Lehrplänen und die ausufernde Gewalt in Chicago.