Medizinisches Wunder Lamar Odom: Er hatte zwölf Schlaganfälle und sechs Herzattacken

Lamar Odom (38) hatte Glück im Unglück. Im Jahr 2015 schrieb der ehemalige Basketball-Star der Los Angeles Lakers weltweit Schlagzeilen, als er nach einer Überdosis an Drogen und Potenzmitteln bewusstlos in einem Bordell in Nevada aufgefunden wurde. Vier Tage lag der Ex-Mann von Khloe Kardashian (34) damals im Koma. Wie schlecht es zu dieser Zeit tatsächlich um ihn stand, verrät er jetzt in einem Interview mit Kevin Hart (39, "Ride Along"), der ihn für eine Episode der Online-Sportserie "Cold as Balls" eingeladen hatte.