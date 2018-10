Groebel: "Haben ein wahres Gesicht des FC Bayern gesehen"

Wie erklären Sie sich es, dass sich erfahrene Lenker eines Vereins so verhalten?

Ich bin ja von Haus aus Psychologe. Zugespitzt: Das war eine typische Frustrations-Aggressions-Verbindung. Leute werden besonders aggressiv und offensiv, wenn sie zutiefst frustriert sind. Und das ist man an der Vereinsspitze nach der langen Serie ohne Sieg, auch wenn es gegen Wolfsburg nun wieder positiv war. Das baut einen Ärger auf. Wer sachlich mit seinem Ärger umgeht, kann das von der Wirkung her denken, die Außenwirkung abschätzen. Wer sich – wie Hoeneß – mit der Mannschaft zu 120 Prozent identifiziert, ist nicht mehr so distanziert, dass er über die Wirkung nachdenkt. Die leider hauptsächliche Wirkung des Auftritts ist leider die latente Arroganz, die zum Vorschein kam. Und dann richtet sich diese Aggression gegen andere.