Medicare Gesundheitszentrum Investor kauft neues Ärztehaus in Freiham

Nach der abgeschlossenen Projektentwicklung hat die Hammer Unternehmensgruppe das Gesundheitszentrum und Ärztehaus an die Aik-Immobilien-Investmentgesellschaft verkauft. Hammer ist in München nicht unbekannt: 2009 hatte das Unternehmen die damals insolvente Schrannenhalle übernommen und erst als Markthalle entwickelt, dann den Gourmet-Markt Eataly angesiedelt. 2015 wurde das Objekt an eine große deutsche Fondsgesellschaft weiterverkauft. Über Verkaufspreis und Besitzverhältnisse schwieg man damals.