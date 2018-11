Oliver Pocher im Liebesglück – bei der McDonald's-Gala im Bayerischen Hof in München zeigte sich der 40-Jährige erstmals mit seiner neuen Freundin Amira Aly (26) in der Öffentlichkeit. "Letztes Mal bin ich noch durch die Küche in das Event und jetzt zum ersten Mal ganz offiziell", meinte Pocher bei der Veranstaltung am Samstagabend gegenüber der AZ.