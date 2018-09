"Mazda Entertainment Night" Ist das Auto noch ein Statussymbol? Das sagen die Promis

An das erste Auto erinnern sich auch die Promis gerne zurück. Auf der "Mazda Entertainment Night" im Berliner Sheraton Hotel am Lützowufer schwelgten die Stars in Erinnerungen. "Mein erstes Auto war ein Opel Kadett mit dem Kennzeichen VP - Valeries Porsche!", erklärte Schauspielerin Valerie Niehaus (43, "Die Spionin") lachend und ergänzte, "mit Selbstbewusstsein hatte ich damals kein Problem".