Maxim Hot 100 Diese Gemeinsamkeit teilt Heidi Klum mit Herzogin Meghan

Von der Herzogin bis zum Serien-Star

Von Models über Sängerinnen und Schauspielerinnen bis hin zu echten Powerfrauen: 2018 mangelt es in der Hot-100-Liste wirklich an nichts. Sogar die britische Monarchie ist vertreten. Herzogin Meghan (36, "Suits"), die in Los Angeles geboren wurde, gesellt sich zu namhaften Persönlichkeiten wie Amal Clooney (40) und Melania Trump (48). Auch Leinwand-Heldinnen wie Gal Gadot (33, "Wonder Woman"), Alicia Vikander (29, "Tomb Raider") und Emilia Clarke (31, "Game of Thrones") sind vertreten.