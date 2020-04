Max Mutzke ist Vorjahressieger "The Masked Singer": Der Astronaut kehrt im Finale zurück

"Das ist ein ganz tolles Symbol"

Bisher mussten in dieser Staffel sechs Promis ihre Masken ablegen. Model Franziska Knuppe (45) war als Fledermaus zu sehen, Sängerin Stefanie Heinzmann (31) steckte im Dalmatiner-Kostüm, ihr Kollege Angelo Kelly (38) war die Kakerlake, Schauspielerin Rebecca Immanuel (49) gab sich als Göttin aus und TV-Moderatorin Caroline Beil (53) schlüpfte in eine Roboter-Verkleidung. Zudem hatten zwar viele bereits darauf getippt, trotzdem war es eine große Überraschung, als in der vergangenen Woche der 84-jährige Komiker Dieter "Didi" Hallervorden als Chamäleon enttarnt wurde.