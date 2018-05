Matthias Schweighöfer: Selfie aus L.A. Promi-Bild des Tages

Am Montagabend feierte der Schauspieler gemeinsam mit seinen Kollegen Alexandra Maria Lara, Jessica Schwarz und Michael Lande die Weltpremiere der zweiten Staffel der Amazon-Serie "You Are Wanted" in Los Angeles. Offenbar stand dann noch ein Pressetag auf dem Programm, wie Jessica Schwarz auf ihrem Instagram-Profil verkündete - ebenfalls mit sonnigen Bildern. Am 16. Mai ist Premiere in Berlin. Die neuen Folgen von "You Are Wanted" werden am 18. Mai veröffentlicht.