Matt Stajan ist da EHC zum CL-Auftakt: Ein Sieg - und der Neue

München - Voakes eröffnete in der 9. Minute das fröhliche Scheibenschießen, Parkes erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Danach der Anschlusstreffer von Mikhail Stefanovich (17.). In der 22. Minute gelang den Münchnern ein seltenes Kunststück: In Unterzahl traf erst Voakes zum 3:1, 19 Sekunden später erhöhte Parkes auf 4:1. Ein Doppelschlag der Doppelpacker in Unterzahl. Sauber!