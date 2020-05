Laut Aussagen der Deutschen Funkturm GmbH (DFMG), eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG, scheitert der Ausbau von neuen Mobilfunkstandorten in München besonders häufig an den Denkmalschutzrichtlinien. So werden laut DFMG rund 20 Prozent der von Netzbetreibern nachgefragten Standorte auf Dächern in der Stadt nicht realisiert, da die Denkmalschutzbehörde hierfür die Erlaubnis nicht erteilt. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass zirka drei Prozent der Münchner Gebäude als Einzelbaudenkmäler eingetragen sind.