Die CSU kann also auch Demut. Doch am Tag nach der Riesen-Demo mit Zehntausenden Teilnehmern am Sonntag gibt es bei den CSUlern keine Demut. Sondern: demonstrative Geschlossenheit, Entsetzen über die Demonstranten – und jede Menge Gegenangriffe. Ein Bündnis aus SPD, Grünen, Gewerkschaften, kirchlichen Gruppen und vielen, vielen anderen Initiativen hatte unter dem Motto #ausgehetzt gegen den Rechtsruck demonstriert – und ganz explizit auch gegen die CSU-Vorderen Markus Söder, Horst Seehofer und Alexander Dobrindt. (Das Video zur Demo finden Sie hier)