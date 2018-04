Was ist noch alles neu in der neuen A-Klasse? Hier eine kleine Auswahl im Schnelldurchlauf: Dank Augmented-Reality-Technologie am beeindruckendsten ist die abgefahrene (und optionale) Navigationsdarstellung mit einer Bild im Bild-Einblendung des Bereichs vor dem Wagen samt hilfreicher Hinweispfeile.

Bei der Sprachsteuerung (Hey, Mercedes, ebenfalls optional) sprechen die Entwickler zwar von "natürlichem Sprachverstehen". Aber aktuell ist bei der Kommunikation noch Luft nach oben. Viele vermeintlich einfache Eingaben versteht die virtuelle Gesprächspartnerin nicht, bei Fragen nach dem Verbrauch, beim Ein- oder Ausschalten der Sitzheizung oder der Einstellung der Innentemperatur ist sie aber schon sehr hilfreich.

A-Klasse: Vordersitze mit Massagefunktion

Wie größere Markengeschwister kann die A-Klasse in bestimmten Situationen kurzfristig "teilautomatisiert" fahren, nach einigen Sekunden mahnt sie aber wieder die Hand am Lenkrad an. Wie bei der S-Klasse kennt der Aktive Abstands-Assistent jetzt den Straßenverlauf und passt die Geschwindigkeit vor Kurven, Kreuzungen oder Kreisverkehren selbsttätig an.

Auch das kennt der Mercedes-Fahrer aus größeren Baureihen: Die Ambientebeleuchtung wartet mit 64 Farben und zehn animierten Farbwelten und sogar mit beleuchteten Lüftungsdüsen auf. Für die Vordersitze gibt es jetzt neben Heizung und Kühlung auch die Massagefunktion. Ab August 2018 kann der kompakte Stuttgarter auch mit Freunden und Familienmitgliedern geteilt werden - die Mercedes me-App Carsharing macht es möglich. Und natürlich gibt es auch ein perfekt anzeigendes Head-up-Display.

Die neue A-Klasse ist zweifellos ein klasse Angebot. Sie bietet Features, die bisher nur zwei bis drei Klassen höher zu haben waren. Klares Ziel der Schwaben: Mit ihrem Kompakten wollen sie verstärkt jüngere Käufer in die Showrooms locken. Allerdings sollten die über ein solides Budget verfügen. Denn zum Start geht nichts unter 30.231,95 Euro für den A 200 mit Sechsgang-Handschalter und zwei 7-Zoll-Displays statt der im teuersten Fall zwei mal 10,25 Zoll-Bildschirme. Der Diesel (mit Automatik) ist ab 31.398,15 Euro zu haben, der E 250, ebenfalls mit 7G-DCT, ab 36.461,60 Euro.

Viertüriger Kompakter, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.419/1.796/1.440/2.729, Leergewicht: 1.375 kg, Zuladung: 510 kg, Kofferraumvolumen: 370 - 1.210 l, Tankinhalt: 43 l, Wendekreis: 11 m.

Antrieb: Vierzylinder-Reihenmotor, Benzin-Direkteinspritzung, Hubraum 1.332 ccm, Leistung: 120 kW/163 PS bei 5.500 U/min, max. Drehmoment: 250 Nm bei 1.620 U/min, 0-100 km/h: 8,0 s, Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb, Normverbrauch: 5,2 - 5,6 l Super/100km, CO2-Ausstoß: 120 bis 128 g/km, Preis: ab 32.326,35 Euro.

