Maskulin-eleganter Look Charlène von Monaco erinnert an Marlene Dietrich

Bei der "Princess Grace Awards"-Gala in New York erinnerte Fürstin Charlène von Monaco (40) mit ihrem Look ganz klar an eine Hollywood-Ikone. Aber nicht an die verstorbene Grace Kelly (1929 - 1982), die Mutter ihres Ehemannes Fürst Albert II. (60), sondern an die deutsche Stilikone Marlene Dietrich (1901 - 1992). In Anlehnung an die deutsch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin trug die ehemalige Schwimmerin einen eleganten, schwarzen Hosenanzug.