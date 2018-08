Marty McFly ist wieder da "Zurück in die Zukunft": Der Kult-Cast ist endlich wieder vereint

Wie in alten Zeiten

Ihre Wiedersehensfreude teilten die "Zurück in die Zukunft"-Stars mit ihren Fans und Followern auf Instagram. "Vier alte Freunde kehren aus der Zukunft zurück", schrieb etwa Lorraine-Baines-Darstellerin Lea Thompson zu dem Schnappschuss, auf dem die vier Arm in Arm in die Kamera grinsen. "Wow. Das passiert gerade wirklich", kommentiert Wilson, der in den Filmen Bösewicht Biff Tannen verkörpert, das Wiedersehen. Über ihn scherzt McFly-Mime Fox in seinem Kommentar zum Bild: "Zurück in 2018, sogar Biff hat es geschafft". Doc-Brown-Darsteller Christopher Lloyd lässt sich hingegen zu einem einfachen "Das war besonders" hinreißen.