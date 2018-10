München - Als Pep Guardiola noch in München wirkte, von 2013 bis 2016 war das, gehörte die Verpflichtung mindestens eines spanischsprachigen Spielers ja in jeder Sommer-Transferperiode zum guten Ton. 2013 kam Liebling Thiago zum FC Bayern, 2014 folgten Juan Bernat, Xabi Alonso und Torhüter Pepe Reina, ein Jahr später schließlich der portugiesisch sprechende Douglas Costa (Brasilien) und Arturo Vidal (Chile). Manch einem kam das (zu) spanisch vor, was sollte nur werden aus diesem Klub, made in Bavaria?