Gnabry mit starker Saison in Hoffenheim

Während seiner Leihe gehörte Gnabry zum Stammpersonal bei den Kraichgauern, absolvierte verletzungsbedingt allerdings lediglich 22 von möglichen 34 Bundesliga-Partien. Dabei war er an 17 Treffern direkt beteiligt (10 Tore, 7 Vorlagen). An der letztlich enttäuschenden WM-Endrunde in Russland konnte der gebürtige Stuttgarter wegen eines Muskelbündelrisses nicht teilnehmen.