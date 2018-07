Demnach sind die Marktwerte von DFB-Innenverteidiger Niklas Süle, Weltmeister Corentin Tolisso und Kolumbien-Star James Rodríguez angestiegen. Die größte Steigerung kann hier James verbuchen, dessen Marktwert von 70 Millionen Euro auf 80 Millionen Euro angestiegen ist. An Wert verloren haben hingegen die Angreifer Thomas Müller und Robert Lewandowski, die beim Turnier in Russland beide mehr als blass geblieben und mit ihren Mannschaften bereits in der Vorrunde ausgeschieden sind. Lewandowski ist mit einem Marktwert von 85 Millionen Euro allerdings immer noch Spitzenreiter im Bayern-Kader.