Das Ergebnis: An die Sportfreunde Stiller mit ihrem WM-Song "54, 74, 90, 2006" kommen Boateng und Whitehall noch nicht ganz heran. Da ist noch Potenzial nach oben. Leider hat der Weltmeister nun erst einmal keine Zeit mehr zum Üben. Boateng traf am Freitag im Mannschaftshotel der Nationalelf in Südtirol ein. Besser ist es.