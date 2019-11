Mario Barth räumt auf!, The Taste... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth räumt auf!, Comedyshow

Wenn Gaga-Gesetze uns das Leben schwer machen oder man uns als Verbraucher für dumm verkaufen will, dann muss Mario wieder die Ärmel hochkrempeln: In zwei neuen Folgen seiner Show kümmern sich der Top-Comedian und sein prominentes Aufräumteam dieses Mal um Themen wie den Bildungswahnsinn an unseren Schulen oder den Betrug beim Online-Shopping. Zum Aufräumkommando gehören heute: Henning Baum, Oliver Korittke und Beatrice Egli.