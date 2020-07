Marie-Therese ist auf der Welt So gratulieren Stars Barbara Meier zum Babyglück

Der Vater von Barbara Meiers Tochter ist Klemens Hallmann (44). Das Model machte die Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt.