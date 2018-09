Marie Lang: "Ich hatte Barbies"

Waren Sie eher Barbie-Spielerin oder Baumkletterin?

Ich hatte Barbies, aber ich habe eher mit Autos gespielt. Ich war immer so eine Mischung, aber das bin ich jetzt auch noch. Ich schminke mich gerne, aber ich bin meist ungeschminkt. Ich trage gerne Highheels, aber habe viel mehr Turnschuhe. Ich war als Kind immer sehr, sehr schüchtern. Aber das hat sich durch den Sport gewandelt. Ich bin nicht auf Leute zugegangen, war zwar beliebt in der Schule, nicht die graue Maus, aber ich habe mir schon ziemlich viel bieten lassen. Auch so von Jungs. Ich weiß immer noch, wie ich in der Disco war und mir einer einfach auf den Hintern gehauen hat und ich mich nicht getraut habe, was zu machen. Dabei sollte man sich eigentlich wehren. Das ist bei mir hängen geblieben, dass ich früher eher in der Opferrolle war.

Merken Ihre Eltern Ihre Veränderung?

Das denke ich schon, dass die Eltern, die Freunde merken, dass man ein anderes Auftreten hat. Ich habe es ja auch wirklich selber gemerkt, dass es solche Situationen wie in der Disco später gar nicht mehr gab, weil man eben auch ausstrahlt, dass man es sich nicht bieten lassen würde.

Wer hat mehr Angst um Sie: Mutter oder Vater?

Definitiv die Mama. Sie schauen es beide an, aber meine Mama hat immer Angst, dass was passiert. Das finde ich ganz süß, sie ist aber trotzdem eigentlich immer dabei. Dieses Mal leider nicht. Aber sie ist da ganz typisch Mama, sie hat Angst um meine Nase. Wobei sie auch schon oft gesagt hat, deine Gegnerin tat mir so leid. Und ich denke: Was?

Marie Lang: "Bin auf der Wiesn"

Versucht die Mama immer noch, Sie zum Karriereende zu überreden?

Nein, das hat sie eingestellt. Wobei ich mich damals wirklich überwinden musste, meiner Mutter zu sagen, dass ich das Kickboxen jetzt hauptberuflich machen werde. Das Kämpfen war das eine, aber dann zu sagen, ich mache es hauptberuflich, ich mache das für Geld, war noch eine andere Sache. Das war hart, aber sie hat es verstanden. Mittlerweile hat sie sich damit abgefunden.

Knochenbrüche hatten Sie aber bisher kaum.

Stimmt. Ich hatte mal einen Haarriss im Zeh. Das war’s.

Einspruch, Euer Kickbox-Ehren!

Wieso?

Sie sind gegen Claire Clements mit einem angebrochenen Schienbeinkopf angetreten.

Stimmt! Okay, das habe ich wohl verdrängt. Aber es gab noch nie einen Jochbeinbruch oder Nasenbruch, was man so offensichtlich gesehen hätte. Aber blaue Flecken, die kann ich nicht mehr zählen. Am Tag nach dem Kampf bin ich auf die Wiesn eingeladen. Ich habe schon die Kniestrümpfe rausgeholt aus dem Schrank, um die blauen Flecken an den Beinen überdecken zu können. Bier werde ich nicht viel brauchen, Essen umso mehr.

