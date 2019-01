Marie Brand, Tatort, Polizeiruf 110,... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:55 Uhr, WDR: Nord bei Nordwest- Käpt'n Hook

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) ist gerade frisch in das beschauliche Ostsee-Städtchen Schwanitz gezogen. Hier will er Abstand gewinnen von seinem früheren Leben als Großstadtcop und zur Ruhe kommen. Als Jacobs auf einen herrenlosen Fischkutter stößt und dort neben einem vor sich hinplappernden Papagei namens Käpt'n Hook auch noch zwei Leichen entdeckt, gerät Kriminalkommissarin Lona Vogt (Henny Reents) in helle Aufregung. Sofort ahnt die junge Polizistin, dass hier etwas Unheilvolles vorgeht, und macht sich an die Ermittlungsarbeit. Und ehe er sich versieht steckt auch Hauke wieder mitten drin, in einem Fall von internationalem Format...