Marie Brand, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Tod im dritten Stock

Vermutlich hätte keiner der Beteiligten gedacht, dass es so fatale Folgen haben kann, einen Wohnungsschlüssel zu verlieren. Statt in der Wohnung ihrer Freundin landen Jimmy Faulkner und Donovan Bailey in der Wohnung darunter und finden die Leiche der Mieterin. Ein vertrackter Fall für Hercule Poirot (David Suchet).