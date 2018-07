Marie Brand, Barnaby, ... Krimi-Tipps am Sonntag

21:45 Uhr, Das Erste, Mord auf Shetland: Tote Wasser

Ein Farmer wird ermordet im Wald aufgefunden, von Wildschweinen angefressen. Kurz zuvor haben ihn Johnny Linklater (Clive Wood) und die tyrannische Ruth Cameron (Sharon Small) in ihrem Nobel-Restaurant gesehen. Die Witwe erzählt von seinem Ärger über geraubte Trüffeln in seinem Wald und gerät außer sich vor Zorn, als sich seine Tochter Amy (Lucinda Dryzek) als Alleinerbin herausstellt. Doch auch Amy wird ermordet, vergiftet in der Küche des Restaurants. Barnaby (Neil Dudgeon) taucht tief hinein in ein Netz aus enttäuschten Liebeshoffnungen und ehrgeizigen Intrigen.