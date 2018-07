Seit der Bahnhof Laim zugunsten der zweiten Stammstrecke zur Dauerbaustelle geworden ist, gibt's auch keine Schnellverbindung mehr. Am Rand von Neuhausen-Nymphenburg gilt deshalb: Schlängeln und Suchen. Doch dort, wo es am Morgen noch durchging, kann schon am Abend ein Durchfahrverbotsschild angebracht worden sein. So wie jüngst am Grünstreifen an der Margarethe-Danzi-Straße. Ein bei Radlern beliebter Weg durch die Grünanlage ist seit Kurzem als Gehweg deklariert. Anwohner ärgern sich, denn der Pfad führt unkompliziert sowohl zum Schlosspark als auch zu den Schulen und Sportanlagen im Quartier.