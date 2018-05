Mareile Höppner im Interview Royal-Expertin Mareile Höppner: Passt Meghan Markle zu den Royals?

Wie wird der Tag speziell für Meghan Markle ablaufen?

Höppner: Für die Brautleute ändert das wenig. Schon gar nicht für Meghan. Die den Tag natürlich erst mal im Rahmen ihres Stabes verbringt - heißt unter anderem die ganze Heerschar von Beauty-Experten. Meghan ist Profi, an diesem Tag wird sie alles in Profi-Hände geben. Spannend wird die Auswahl des Kleides sein. Nimmt sie einen US-Designer? Das würde man zuhause gern sehen. Oder nimmt sie einen britischen Designer? Das sähe man nicht nur bei Hofe gern. Es wird ihr erster diplomatischer Gang an diesem Tag. Einige mehr werden folgen. Sie ist der Star und doch darf sie ihrem Mann nicht die Show stehlen...

Welchen Eindruck macht das Brautpaar auf Sie? Passen die beiden Ihrer Meinung nach zusammen?

Höppner: Wirklich hineingucken in diese Liebe können natürlich nur zwei. Und die scheinen da ganz das richtige Gefühl zu haben. Und das sollte für alle zählen. Hat es ja wohl selbst für die Queen. Dass diese Beziehung auch vor großen Herausforderungen steht, auch das wird die 92-Jährige wohl im Hinterkopf haben. Aber als liebende Oma schiebt sie solche Gedanken wohl beiseite. Und das sollte man auch, anlässlich eines so schönen Datums.

Meghan Markle ist US-Amerikanerin, geschieden und Schauspielerin. Wie gut passt sie in das britische Königshaus und wie macht sie ihren neuen Job bislang?

Höppner: Meghan macht einen hervorragenden Job. Hat ihre Feuertaufe bestens gemeistert. Wohl auch weil sie ein Profi ist, was das sensible Spiel mit Öffentlichkeit und Privatheit angeht. Nach der Hochzeit wird sie erstmal Zeit haben, sich einzurichten und zu finden. Aber wie ich sie erlebe, wird sie sich diese kaum nehmen. Sondern schnell mit ihrem Mann die Themen besetzen, die beiden wichtig sind. Sie ist auch eine starke Vorkämpferin für Frauenrechte. Da kommt eine bereichernde Persönlichkeit in die Royale Familie. Sie könnte der Gegenpart zur sehr viel stilleren Kate sein.

Harrys Ex-Freundinnen Cressida Bonas (29) und Chelsy Davy (32) hatten beide Schwierigkeiten mit der Rolle in der Öffentlichkeit. Was unterscheidet Meghan Markle von ihnen?

Höppner: Meghan kennt das Spiel schon. Sie ist selbst Filmstar. Sie weiß, dass es Dinge gibt, die man besser privat lässt. Spannend wird sicher sein, ob es ihr auf die Dauer reicht, vieles von sich nicht zu zeigen. Ob ihr auf die Dauer die Instagram-Diät nicht fehlen wird? Wer weiß...

Der Vergleich Herzogin Kate vs. Meghan Markle: Wer schneidet bei Ihnen wie ab? Und beide wurden schon mit Diana verglichen. Was halten Sie davon?

Höppner: Vergleiche hinken immer. Es sind eben nur Vergleiche. Und es gibt immer ein Original. Aber ich denke, beide Frauen halten dem Stand. Den großen Unterschied sehe ich in der Historie der beiden Frauen. Die eine wusste immer, wo sie landen wird. Wenn auch der Prinz natürlich die glückliche Fügung war. Die andere hatte einen schwierigeren Weg und kam dann ans Ziel. Beides kann für beide Frauen hilfreich sein für die eigene Rolle. Meghan weiß, wie man sich durchbeißt. Das kann bei ihrem Engagement für schwierige soziale Themen helfen. Kate ist ruhig und geduldig - überaus wichtig, wenn sie mal Königin ist an der Seite ihres Mannes.

Prinz Harry ist auf einmal kein Rebell mehr. So scheint es. Hängt die Veränderung mit dieser Beziehung zusammen? Hat sie ihn gezähmt oder gab es vorher schon Anzeichen?

Höppner: Prinz Harry ist schon lange nicht mehr der Junge, der zum Fasching eine Nazi-Uniform anzieht. Daran ändert auch die Nacht in Las Vegas nichts, in der er sich am Nackt-Billard beteiligt hat. Inzwischen ist er längst ein gestandener junger Mann, der weiß, mit welchen Themen er die Royale Familie in die Zukunft führen möchte und was er für seine Familie möchte. Meghan war da nur die logische Konsequenz auf seinem Weg. Wobei das sehr praktisch klingt. Es war einfach die große Liebe zur richtigen Zeit: Er war so weit. Nicht mehr nur Onkel zu sein, sondern selbst Familienvorstand. Dass da schnell Kinder folgen, ist wohl zu erwarten. Warum auch nicht.