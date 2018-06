Wie ist der für Bundestrainer Joachim Löw einzuordnen?

Er hat schon gezeigt, dass er eine Mannschaft zum Weltmeistertitel führen kann. Aber das ist ein Desaster, denn der Kader war sogar noch besser als vor vier Jahren. Ich habe da keinen WM-Touristen gesehen, das war in Brasilien anders. Aber auch von Coaching wenig bis überhaupt nichts. Dann lässt man Sané zu Hause, einen Typen der Zukunft. Wenn ich das Gefühl habe, der braucht noch ein bisschen Pädagogik – das kann man am besten in einem solchen WM-Trainingslager machen. Warum hat Julian Brandt gegen Südkorea nicht gespielt? Im ersten Spiel hat Löw Reus draußen gelassen, weil er ihn für die wichtigen Spiele schonen wollte. Naja, das kann er jetzt gerne machen. Aber an einem lässt es sich am besten festmachen.