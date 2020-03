McCay, ein großes, hellblaues Monster mit vielen Stacheln auf dem Kopf und ähnlich vielen Tentakeln, hilft in dem Film Hauptfigur Mike Glotzkowski dabei, die Kunst des Erschreckens zu erlernen, also ein "Schrecker" zu werden. McCay ist Glotzkowskis großes Vorbild, gilt er doch als größter Schrecker überhaupt. Kein Wunder, dass Neuer diese Figur gefallen hat. Sie passt zu ihm – das werden wohl sämtliche Topstürmer auf der Welt bestätigen, die vor Neuer schon einmal zusammengeschreckt sind. Ein Blick in die Youtube-Videos der Dreharbeiten lohnt sich. Mit dabei: Manuel "McCay" Neuer.