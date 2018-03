Kritik für gleichgeschlechtliche Tanzpaare gehört der Vergangenheit an

Fast 30 Jahre ist es her, dass er einen Tanzclub für Schwule und Lesben in München mitgegründet hat. Er war dabei, als 1994 das erste Turnier ausschließlich für gleichgeschlechtliche Paare stattfand. Damals gab es heftige Kritik von etablierten, klassischen Tanzvereinen und -schulen. "Gleichgeschlechtliche Paare hatten damals keine Chance, in Vereinen oder Tanzschulen unterzukommen", erinnert sich Müller. Das ist heute anders. Der Deutsche Tanzsportverband und der Verband für Equality Tanzsport (DVET) haben sich vor acht Jahren zusammengetan und eine Zusammenarbeit in Ausbildung, Training und Turnierabwicklung beschlossen. Seitdem könnten gleichgeschlechtliche Paare auch in in den Vereinen des Deutschen Tanzsportverbands trainieren. Wie viele gleichgeschlechtliche Paare es in Deutschland gibt, ist schwer zu sagen. Laut DVET-Vize Dietrich nehmen jährlich 70 bis 80 Paare an den Turnieren teil, der Verband habe etwa 1000 Mitgliedschaften. Die Zahl der Hobbytänzer schätzt er höher ein. Längst nicht alle Tänzer sind homosexuell. "Tendenziell sind Frauenpaare privat auch verbunden, während Männerpaare eher sportliche Gemeinschaften zu bilden scheinen, aber wer weiß das schon genau?", sagt Dietrich. Fest stehe allerdings, dass der Nachwuchs mehr motiviert werden müsse.