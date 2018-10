Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr der ca. 70 alte Fahrradfahrer bei Dunkelheit mit eingeschaltetem Licht den östlich vom Kleinhesseloher See verlaufenden Radweg in südliche Richtung. Die Reifenspuren deuten an, dass er den Weg auf einem Grünstreifen verließ und anschließend gegen eine etwa halbe Meter hohe Metallabgrenzung zum See fuhr. Dabei stürzte er kopfüber über den Zaun und landete bäuchlings mit dem Gesicht unter dem nur 30 cm tiefen Wasser. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfverletzung im Stirnbereich zu und verlor das Bewusstschein.