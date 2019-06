Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Er soll einen 58 Jahre alten Kontrahenten im Streit so heftig niedergeschlagen haben, dass der Mann aus dem Münchner Umland an einer Hirnblutung starb. Der Prozess soll am Freitag (14. Juni) vor dem Landgericht München I beginnen, sechs Verhandlungstage sind angesetzt.