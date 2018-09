Mann mit Potential Nadine Klein: Die "Bachelorette" plant die Zukunft mit Alex

Endlich ist das Versteckspiel vorbei und die "Bachelorette" kann mit dem Personal Trainer ihr Liebesglück genießen. "Wir haben den Spagat zwischen Liebes-Dates vor Kameras an den schönsten Flecken der Welt und dem realen Lebensalltag gut hinbekommen. Das ist ja nie so einfach, aber wir haben einen guten Weg gefunden", erzählt sie dem "Intouch"-Magazin. Jetzt geht es an die Zukunftsplanung.