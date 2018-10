Dem US-Amerikaner wird vorgeworfen, einen Mann am Abend des 23. Oktober in Los Angeles auf offener Straße erschossen zu haben. Zeugenbefragungen hatten wohl einen eindeutigen Hinweis auf den 22-Jährigen ergeben. Eine Tage nach dem Vorfall befand sich der Gesuchte in Mexiko, doch noch während eine Festnahme erfolgen konnte, saß der junge Mann schon im Flugzeug nach München. Die amerikanischen Bundespolizisten gaben den deutschen Kollegen noch in der Nacht auf Sonntag per Telefon Bescheid und ordneten die Festnahme des Mordverdächtigen an.