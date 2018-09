Bus- und Trambahnfahrer im Schnitt über einen Monat pro Jahr krank

Einen traurigen Spitzenplatz nimmt Nürnberg ein: Die Stadt hat bayernweit die höchsten Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen und Erkältungskrankheiten. Woran das liegt, könne die Barmer aber nicht sagen, erklärt die bayerische Landesgeschäftsführerin Claudia Wöhler. Ursachenforschung sei nicht Teil des Gesundheitsreports, die Daten sind anonymisiert.

Sorge bereiten auch die Krankenstände in den einzelnen Berufsgruppen: Mit durchschnittlich 33 Arbeitsunfähigkeitstagen lag der Krankenstand bei Bus- und Trambahnfahrern am höchsten, auf Platz zwei folgen mit 31 Tagen Beschäftigte in der Altenpflege. Auch Kranken- und Fachkrankenpflegeberufe finden sich in der Top 10 der Krankenstandstatistik. "In Zeiten des Pflegepersonalmangels muss hier näher hingeschaut und möglichst umfassend beseitigt werden", so Wöhler.

Die Barmer setzt auf Prävention. Insbesondere Rückenleiden kann etwa mit mehr Bewegung vorgebeugt werden. 2017 hat die Barmer für gesundheitliche Maßnahmen mehr als 700.000 Euro in bayerische Unternehmen investiert, über 1.000 Firmen hätten Maßnahmen durchgeführt. Wöhler sagt aber auch: "Es ist noch Luft nach oben."