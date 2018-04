Manager twittert Todesnachricht "Full Metal Jacket"-Star R. Lee Ermey stirbt mit 74 Jahren

US-Schauspieler R. Lee Ermey (1944-2018) ist am Sonntag im Alter von 74 Jahren an den Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben. Das teilte sein langjähriger Manager, Bill Rogin, noch am selben Tag auf der Twitter-Seite des US-Stars mit: In der kurzen Nachricht hieß es: "Mit tiefer Trauer bedauere ich, euch alle zu informieren, dass R. Lee Ermey ("The Gunny") heute Morgen an Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben ist. Er wird von uns allen sehr vermisst werden."