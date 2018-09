"Man wird sich nicht mehr los" Joko Winterscheidt: Süße Liebeserklärung an Klaas Heufer-Umlauf

"Gerade ist es mehr Liebe, weil wir uns sehr wenig sehen. Und dann ist es immer sehr herzlich", schwärmt Joko von Klaas. Sie beide hätten für ihre Beziehung diesen Terminus gefunden: "Wir sind die Brüder, die wir nie haben wollten: Man wird sich nicht mehr los. Blut ist aber immer dicker als alles andere. Ich kann nicht ohne ihn, er kann nicht ohne mich. Trotzdem ist es schön, wenn man mal was alleine macht." Am Ende des Tages sei es aber so, dass man wisse, was man dem anderen zu verdanken habe, fährt er fort. Im Juni 2009 moderierten die beiden erstmals zusammen eine TV-Show ("MTV Home").