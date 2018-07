Wer zu viel Bier, Wein und Schnaps trinkt, hat am nächsten Tag oft Kopfschmerzen und Übelkeit. Das liegt neben Acetaldehyd auch daran: Alkohol entzieht dem Körper Wasser, erklärt das Projekt "Sucht Schweiz" in einem Erklärstück für junge Erwachsene. Zudem stecken in den Getränken neben Trinkalkohol (Ethanol) auch andere Stoffe wie Fuselöle und höhere Alkohole. Erst wird Ethanol abgebaut, die anderen Begleitstoffe bleiben länger im Körper. Obendrauf verändert Hochprozentiges den Schlafrhythmus.