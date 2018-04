Man hat ihm dazu geraten Lässt sich Prinz Philip für Prinz Harry operieren?

Die Ärzte hätten ihm demnach zu dem Eingriff geraten, damit seine Hüftprobleme ihn nicht von der Teilnahme an der anstehenden Hochzeit abhalten. Der Buckingham Palast hatte am Dienstag verkündet, dass der 96-Jährige in ein Hospital in London eingeliefert worden sei, um sich am Mittwoch einer "geplanten Operation an der Hüfte" zu unterziehen. Am Ostergottesdienst hatte Prinz Philip zuletzt nicht teilgenommen. Es wird spekuliert, dass dies auch schon an seinen Hüftproblemen gelegen habe. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob der Royal bereits operiert worden ist und wie es ihm momentan geht.