Ein Festival, auf dem sie mit Taskete! spielen wollten, ist ausgefallen. Bei anderen Konzerten treten Sie als Support Act auf. Wie ist es für Sie, wieder von unten anzufangen?

Das ist für mich das Selbstverständlichste, weil ich fünf Jahre lang mit den Sportfreunden nichts anderes gemacht habe, als in leeren Clubs zu spielen. Da waren oft mehr Leute auf der Bühne als im Publikum. Und die beiden im Publikum standen auf der Gästeliste. Ich habe auf Bühnen geschlafen und in Kellern. Das gab’s natürlich lange nicht mehr und ich habe es gemerkt, als ich mein Schlagzeug aufbauen musste und mich gefragt habe, wo ein bestimmtes Teil hingehört. Aber mir ist es nicht zu blöd, alles selber zu schleppen und aufzubauen.

Wann geht es mit den Sportfreunde weiter?

Es steht fest, dass wir wieder loslegen werden, aber noch nicht wann. Ein Bandmitglied hatte eine schwerere Verletzung, die er noch auskurieren muss. Nach der langen Zeit müssen wir uns mal zusammensetzen, ein Bier aufmachen und darüber reden, wie es weiter geht.

Haben Sie mit den Sportfreunden gerade noch die letzte Zeit miterlebt, als Musiker Geld verdienen konnten?

Wir haben noch den haptischen Verkauf miterlebt, am Streamen verdienen Bands nichts. Sie bestreiten heute durch Konzerteinnahmen ihr Leben. Deshalb sind viel mehr Bands unterwegs. Man denkt: Herrgott, ist der schon wieder auf Tour? Früher gab es ein stillschweigendes Abkommen: Wenn die einen unterwegs sind, halten die anderen sich zurück. Heute versuchen alle, durch Konzerte zu verdienen, weil der Verkauf von Musik nichts mehr abwirft – was ich anprangere. Ich habe etwas dagegen, dass beim Streamen nichts für den Künstler hängen bleibt. Ich gehe ja auch nicht zum Bäcker und sage: Hier hast Du einen Fünfer, und dafür nehme ich einen Monat lang mit, was ich brauche. Aber damit stehe ich relativ allein da.

Dabei ist Ihr Argument unwiderlegbar. Wieso machen Musiker bei all dem mit?

Weil Streamen ein Werbemittel für ihre Live-Auftritte ist. Findet man beim Streamen nicht statt, beraubt man sich einer wichtigen Werbeplattform für eigene Konzerte. Und die großen drei Plattenlabels füllen sich in Kooperation mit den Streamingportalen ihre Taschen, weil sie damals bei den Downloads gepennt haben. Das Streamen ist für sie jetzt das goldene Kalb.

Ich bin für eine transparente und faire Vergütung für die Künstler. Aber vielleicht müssen die großen Labels ihre Kassen ausgleichen. Offenbar geht’s ihnen im Vergleich zu früher nicht so gut. In unseren Anfangsjahren mit den Sportfreunden war es kein Problem, für einen Videodreh auf dem Teide in Teneriffa einen Kran in 3000 Meter Höhe zu karren. Gebraucht haben wir ihn nicht, aber er war da. Heutzutage sagen die Leute von den Plattenfirmen: Wir bräuchten Stühle für den Dreh – könnt ihr Stühle mitbringen?

