Miroslav Klose - als Deutschlands Sturm-Trainer in Russland dabei - meldet sich jetzt in der "Sport Bild" zu Wort und zeigt klare Kante. "Es ist schwer, so eine Entscheidung zu akzeptieren. Aber ich kann sagen: Ich bin vom Typ her ganz anders. Wie bitter war es für Mario Gomez, 2014 nicht dabei zu sein? Das war brutal, und dennoch hat er kein Wort über seine Nicht-Nominierung verloren", sagt der 39-Jährige.