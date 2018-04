Doch der große Durchbruch blieb Dorsch beim FC Bayern seitdem verwehrt und es sieht so aus als würde er den Rekordmeister im Sommer ablösefrei verlassen. Verschiedene Verletzungen warfen Dorsch zurück, er schaffte es trotz Profivertrag noch nicht bei den Profis. Zwar war er diese Saison in der Bundesliga (gegen Borussia Mönchengladbach), als auch in der Champions League (gegen Anderlecht) bereits im Kader, doch Dorsch wartet weiter auf seine erste Spielminute im Profifußball. Gegen Frankfurt ist es endlich soweit.

Das ist Youngster Meritan Shabani

Shabani dürfte wohl nur den eingefleischtesten Bayern-Fans ein Begriff sein – dabei ist der 19-Jährige ein absolutes Urgestein bei den Münchnern: Seit zwölf Jahren schnürt der offensive Mittelfeldspieler schon die Schuhe für die Roten. 2006 wechselte der damals Siebenjährige vom 1. FC Phönix Schleißheim an die Säbener Straße und durchlief seitdem diverse Jugendmannschaften beim Rekordmeister.

Bayern-Youngster Meritan Shabani hat eine steile Karriere hinter sich Vor allem in den vergangenen Jahren nahm die Karriere des Deutsch-Kosovaren rasant an Fahrt auf. 2015 schaffte er direkt den Sprung aus der U16 in die U19 des Rekordmeisters, zwei Jahre später feierte er an der Seite von Lars Lukas Mai die A-Jugend-Meisterschaft. Vor allem in der laufenden Spielzeit zählt er dort zu den Leistungsträgern. Acht Treffer und fünf Vorlagen verbuchte der Mittelfeldspieler in 18 Partien, auch in der UEFA Youth League kam er sechsmal zum Einsatz.

Das ist Youngster Franck Evina

Evina ist die größte Überraschung in der heutigen Startaufstellung und der jüngste Spieler auf dem Platz. Der Angreifer kam als Sechsjähriger aus Kamerun nach Deutschland. In Neuperlach lernte er das Fußballspielen, dann holten ihn die Bayern. In der vergangenen Saison wurde er mit der U17 Meister, traf in 25 Spielen 21 Mal. Er ist auf der linken Außenbahn zuhause.

Seit der Rückrunde spielt der erst 17 Jahre alte Stürmer für die Bayern-Reserve. Die Regionalliga-Bilanz lässt sich sehen: 15 Spiele: Zwei Tore, fünf Vorlagen.

